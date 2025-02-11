石破茂首相とトランプ米大統領が初めて会談し、共同声明で「日米関係の新たな黄金時代を追求する」と表明した。会談は友好の演出が優先され、深い議論にならなかった。両首脳は対立を恐れず、困難な課題でも突っ込んだ意見を交わし「黄金」の名にふさわしい関係を築いてもらいたい。本音を避けるようでは、うわべだけの黄金メッキになるだろう。■1兆ドルの投資で歓心自国第一主義を掲げ、他国に高関税で脅しをかけるトラ