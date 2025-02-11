太平洋戦争中、日本本土内で唯一民間人も巻き込んだ戦闘が行われ、大きな傷跡を残した沖縄。戦争遂行の大義名分となった皇室への沖縄県民の遺恨は深く、当時の皇太子同妃両殿下（現在の上皇陛下と上皇后陛下）も心を深く痛めていた。自身に火炎瓶が投げつけられるという予想外の事態に見舞われながらも、再度沖縄に足を運んだ皇太子。そこで沖縄県民の心を掴んだある一言とは？※本稿は、井上亮『比翼の象徴 明仁・美智子伝 中巻