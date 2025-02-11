日本時間15日からオールスターウィークを迎えるバスケットボールNBAは全82試合の内、およそ52試合を消化。日本時間10日時点の西地区順位表を整理します。2月に入り調子を上げているのが4位から3位に順位を上げたデンバー・ナゲッツ。エースの二コラ・ヨキッチ選手が1月に続き、ハイパフォーマンスを継続。2月5試合で1試合平均29.4得点11.2リバウンド11.6アシストと2年連続となる年間トリプルダブルに拍車をかける勢い。2月1日の試