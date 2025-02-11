「京都記念・Ｇ２」（１６日、京都）昨年の牝馬２冠で、最優秀３歳牝馬に輝いたチェルヴィニアが今年初戦を迎える。１月半ばから美浦で乗り込みを再開。４歳シーズンの滑り出しに選んだのは、伝統のＧ２戦。ひと回り成長した姿をファンに届けるのに、十分見合った舞台だ。太田助手は自信を見せる。「背丈も伸びたし、体のボリューム感もアップ。今は５１５キロあるけれど、調教で重たく感じるわけではないから、やはり成長分