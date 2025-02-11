11日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比160円高の3万8920円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8801.17円に対しては118.83円高。出来高は6273枚だった。 TOPIX先物期近は2735ポイントと前日比5.5ポイント高、TOPIX現物終値比1.99ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 38920+1606273 日経225min