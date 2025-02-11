「エルフィンＳ」（１０日、京都）４番人気のヴーレヴー（牝３歳、栗東・武幸）が２番手から鮮やかに抜け出し、オープン初勝利を飾った。３カ月半の休み明けで１８キロ増だったが、浜中は「体重増は成長分。馬は良くなっていました。２番手で我慢できて、直線もはじけてくれた。今後が楽しみ」と手応え十分。武幸師は「Ｇ１（阪神ＪＦ）も使えたけど、オーナーの理解もあってパスして、それが良かった。今後は様子を見て考え