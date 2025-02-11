「有力馬次走報」（１０日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆佐賀記念を制したメイショウフンジン（牡７歳、栗東・西園正）はダイオライト記念（３月１２日・船橋、ダート２４００メートル）へ。５着のデルマソトガケ（牡５歳、栗東・音無）は、引き続き松若でフェブラリーＳ（２３日・東京、ダート１６００メートル）へ。「距離