「デイリー杯クイーンＣ・Ｇ３」（１５日、東京）良血馬が多数エントリーする牝馬限定の出世レース。なかでも目を引く血統なのが、名門・中内田厩舎が送り出すマディソンガールだ。２つ上の半姉に３冠牝馬リバティアイランドを持ち、母ヤンキーローズも豪州でＧ１を２勝。ブラックタイプにさん然と輝く名牝の名が刻まれている。キズナ産駒の同馬もポテンシャルは確かで、それを早くも示したのが新馬戦だ。京都芝外回りの千八