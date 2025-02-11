今日11日(建国記念の日)は広く晴れますが、寒さが続きそう。北海道から北陸では昼頃まで雪の降る所が多く、交通への影響やなだれ、屋根からの落雪などにご注意を。日本海側昼頃まで雪の降る所が多い今日11日(建国記念の日)は、西から高気圧に覆われてくるため、冬型の気圧配置が緩むでしょう。ただ、上空1500メートル付近でマイナス6℃以下(平地で雪の目安)の寒気の流れ込みが続きます。北海道と東北の日本海側は午前を中心に雪