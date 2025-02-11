ヤクルトは１０日、衣笠剛球団会長ＣＥＯ兼オーナー代行が７日に死去したことを発表した。７６歳だった。昨夏頃に体調を崩し、療養中だった。１９４９年、愛媛・大洲市生まれで７１年にヤクルト本社入社。専務取締役だった２０１１年にヤクルト球団社長兼オーナーに就任した。当時球団はポスティングシステム移籍を認めていなかったが、同年オフに青木宣親（現ＧＭ特別補佐）のＭＬＢ移籍を容認し、夢を後押しした。１３年オ