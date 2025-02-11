ドジャースが１０日（日本時間１１日）、球団公式インスタグラムを更新。キャンプ施設に“出勤”した大谷翔平投手（３０）の私服姿を公開した。ドジャースは１１日（同１２日）からバッテリー陣がキャンプイン。この日は「Ｅａｒｌｙｃａｍｐｅｒｓ（初期キャンパーたち）」と記載。自主トレーニングに現れた長袖Ｔシャツ、デニム、後ろ前にかぶったキャップとオールブラックでコーディネートし、眉間にしわを寄せてにらみつ