タレント磯山さやか（41）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。ドレス姿を披露した。磯山は「光栄な事にFRIDAY創刊40th記念企画『グラデミー賞』でレジェンド賞を受賞させていただき、発表、受賞セレモニーに参加してきました」と報告し、ブルーのレースドレス姿を披露した。続けて「2000年にグラビアでデビューをし、25年目にご褒美をいただきました。本当にありがとうございます！！」と感謝し「ここまで長く続けてこれた