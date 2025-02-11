松岡昌宏が主演するテレビ朝日系連続ドラマ『家政夫のミタゾノ』第7シーズン（毎週火曜後9：00）の第5話がきょう11日に放送される。【昔の姿】2018年にデビュー！城島茂にそっくりな島茂子同シリーズは、女装した大柄な家政夫・三田園薫（通称：ミタゾノさん）が、派遣された家庭・家族の内情をのぞき見し、そこに巣食う“根深い汚れ”までもスッキリと落としていく、痛快“のぞき見”ヒューマンドラマシリーズ。第7シーズン