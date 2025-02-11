オリックスは森が通算150本塁打にあと21本。西武時代の19年に23本塁打しており今季達成の可能性がある。通算打率・289と高く、通算ランキングの算出基準となる4000打数にあと74。捕手で森を超えるのは城島健司（神＝・296）、古田敦也（ヤ＝・294）の2人だけ。森が今季どこまで数字を引き上げランクインできるか注目。19年には・329で捕手として4人目の首位打者を獲得。以後、21年・309（2）位、23年・294（4）位、24年・281（3