春節（旧正月、今年は1月29日）が明け、各業界が全面的に操業と生産を再開するのに伴い、安徽省合肥市から長江へと続く「黄金水路」合裕線航路における水上輸送も活気に満ちたシーズンに入っている。人民網が伝えた。水上では石炭・建材・農業物資などを積載した船舶が航路を行き交い、にぎわいを見せている。（提供/人民網日本語版・編集/KM）