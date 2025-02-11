言わずと知れたスペインの強豪バルセロナが、日本人選手を獲得するかもしれない。２月９日、海外メディア『Naseba』は「バルセロナの秘められた願い。日本のスターが脚光を浴びることはできるか？」と題した記事を掲載。「バルセロナは、レアル・ソシエダから日本人MFタケフサ・クボ（久保建英）の移籍を検討している」と報じた。「サッカーファンを沸かせる大胆な動きとして、バルセロナは現在、レアル・ソシエダのピッチで輝