（資料写真）神奈川県内の銭湯の大人（１２歳以上）と中人（６歳以上１２歳未満）の入浴料金上限額が３月からそれぞれ２０円引き上げられる。大人は５５０円、中人は２２０円になる。小人（６歳未満）は１００円で据え置く。大人の料金引き上げは昨年２月以来で、令和になってから４回目。中人は２０１４年９月以来の値上げとなる。