物事の核心に迫る「大石が聞く」。今回は全国の水道水などで見つかっている化学物質「PFAS」の問題です。実はこれまでと全く違う光の力で除去する画期的な研究も登場しました。 【写真を見る】“水”への不安 発がん性指摘のPFAS 血液検査でも検出 画期的な除去技術とは 【大石が聞く】 簡単には分解されず、『永遠の化学物質』とも呼ばれるPFAS。水をはじき、熱にも強いためフライパンのテフロン加工や服の防水素材、半導体など