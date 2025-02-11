NY株式10日（NY時間15:04）（日本時間05:04） ダウ平均44448.12（+144.72+0.33%） ナスダック19733.21（+209.81+1.07%） CME日経平均先物38970（大証終比：+210+0.54%） 欧州株式10日終値 英FT100 8767.80（+67.27+0.77%） 独DAX 21911.74（+124.74+0.57%） 仏CAC40 8006.22（+33.19+0.42%） 米国債利回り 2年債 4.266（-0.023） 10年債 4.495（0.000） 30年債 4.713