プロ野球・東京ヤクルトスワローズは10日、代表取締役会長CEO兼オーナー代行の衣笠剛氏が7日に死去したことを発表。76歳でした。ヤクルト球団代表取締役社長兼オーナー代行として、2015年に14年ぶりのリーグ優勝、2021年にはリーグ優勝と20年ぶり6度目の日本一、2022年はリーグ連覇を経験。チームの底上げに尽力しました。2023年に社長職を林田哲哉氏に交代し、代表取締役会長CEO兼オーナー代行へ就任していました。今年1月のチー