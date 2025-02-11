各球団の実戦が本格化する。開幕カードでもぶつかるDeNAと中日が北谷で、楽天と日本ハムは金武で、ともに今季初の対外試合。楽天はドラフト1位・宗山（明大）が出場予定となっている。また巨人、ロッテ、オリックスがキャンプ初の紅白戦を実施。巨人は1、2軍合同で若手中心。ロッテはドラフト1位・西川（青学大）、2位・宮崎（ヤマハ）がともに1番に入る予定で、オリックスもドラフト1位・麦谷（富士大）が出場予定となっ