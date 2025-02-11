昨春大好評だった春季キャンプ特別企画「うちのデコピン＆ネコピン〜キャンプで奮闘中のご主人さまを癒やす球界のワンちゃん＆ネコちゃんたち〜」が再び実現しました。今回は中日・清水達也投手（25）ら全球団の12選手がそれぞれ“お宝写真”を寄せてくれました。ドジャース・大谷翔平投手（30)の愛犬デコピンに負けず劣らずの愛らしい姿をご覧ください。■名前＝ヘイン（チワワとプードルのミックス6カ月メス）チワプー