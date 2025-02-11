ヤクルトは10日、衣笠剛（きぬがさ・つよし）球団代表取締役会長CEO兼オーナー代行が7日に死去していたことを発表した。愛媛県出身。76歳だった。11年6月から球団代表取締役社長兼オーナー代行を務め、15、21、22年のリーグ優勝に尽力。キャンプ地・沖縄で訃報に接した高津臣吾監督（56）は涙ぐみ、13年秋に指導者として復帰へ導いてくれた恩人にささげる3年ぶりの優勝を誓った。高津監督は涙ぐみ、声を震わせた。「情熱的で一