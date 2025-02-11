外食だからこそ、必ず満足する美食に巡り合いたい。そこでいますぐ予約するべき珠玉の新店をご紹介する。今回は、カウンターや個室が“最推し”の隠れ家レストランを５選！１．あの名店『くろぎ』で修業した大将の和食割烹に酔いしれる『元あざぶ くしま』＠麻布十番2024/10/9 OPEN「麻布十番商店街」に面したファサードはごく控えめ。だが、地下へと延びる階段を下りきった先には、無数の木炭が屋号を取り囲む、印象的な壁面が。