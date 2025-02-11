timelesz佐藤勝利（28）が10日、都内でMBS／TBSドラマイズム「アポロの歌」（水曜午前1時28分、18日スタート）の第1話先行上映＆トークイベントに出席した。手塚治虫氏原作のSF青春ストーリーで、高石あかり（22）とのW主演作。1話の上映を終え「久々に映像でお芝居。演じたことのないシチュエーションがあって、僕としても新境地だった」と振り返った。喫煙シーンもあり「わからなかったので、難しかった」と明かしたが、「こうい