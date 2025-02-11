ヤクルトは１０日、代表取締役会長ＣＥＯオーナー代行の衣笠剛氏が７日に死去したことを発表した。７６歳だった。通夜は２０日午後６時から増上寺光摂殿で、葬儀・告別式は同会場で２１日午前９時３０分から行われる。衣笠氏はヤクルト本社専務から２０１１年に球団代表取締役社長兼オーナー代行に就任。フロントのトップとして球団運営を支えた。高津監督は「情熱的で一生懸命で強いスワローズを何よりも考えてくれた。本当に