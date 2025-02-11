楽天・辛島が三木楽天の先陣を切る。１１日に行われる日本ハムとの練習試合に先発する予定で、１０日の休日もキャッチボールを行うなど最終調整。「体にかかる負荷が練習と試合では全然違う。そこに負荷をかけて調整して、またやって、みたいなイメージですね」と今後の青写真を描いた。昨季は肩の故障があっただけに「ケガをしないように」と細心の注意も払っていく。