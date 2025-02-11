野球日本代表「侍ジャパン」のサポーティングパートナーを務める「ユニクロ」の新ＷＥＢＣＭが１１日から公開され、巨人の戸郷翔征投手（２４）ら５選手が登場する。侍ジャパンとユニクロはサポーティングパートナー契約を２６年６月まで更新。新ＣＭには戸郷に加えて巨人・大勢、広島・坂倉、中日・高橋宏、楽天・早川がユニクロの感動ジャケットと感動パンツのセットアップを着用して出演した。撮影では着心地を問われた早