韓国の6人組男性グループ、BOYNEXTDOORが10日、都内で「トムとジェリー85周年バースデーイベント」に出席した。ネコのトムとネズミのジェリーが追いかけっこをする短編アニメシリーズ「トムとジェリー」は、1940年2月10日にアメリカで初公開。この日に“85歳の誕生日”を迎えた。BOYNEXTDOORは23年5月に「WHO!」で韓国デビュー。昨年7月には「AND,」で日本デビューした。リーダーのJAEHYUN（21）は「85周年のアニバーサリーソン