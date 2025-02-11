元日本代表MFの長谷部誠氏がテレビ東京系列で放送された「KAZUと未来を超えよう！」で、57歳で現役を続ける三浦知良（アトレチコ鈴鹿）について語った。自身も40歳まで現役を続けた長谷部氏は、「僕が小さい頃、Jリーグができた頃はカズさんは憧れ。それがプロに入って認知してもらい、僕も長くやったじゃないですか。長くプロをやっている同志みたいな感じにどんどんなっていって、ちょっとライバルだと勝手に思い、しまいに