明治安田Ｊリーグの開幕前イベントが１０日、都内で行われ、マスコットを含めたＪ１の２０クラブの代表者が出席した。１４日にＣ大阪との「大阪ダービー」で開幕戦（パナスタ）を迎えるＧ大阪は、神村学園高から加入したＭＦ名和田我空（１８）が新人で唯一の参加。同クラブの“出世番号”３８番を背負う期待のルーキーは、開幕戦ゴールへ意気込むとともに、史上２人目となる高卒１年目での２桁得点を目標に掲げた。新人らしか