サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）は１１日に各地で東地区１次リーグ第７戦が行われ、Ｊ１神戸は今季初のホーム試合で上海海港（中国）と対戦する。１０日は吉田孝行監督（４７）とＤＦ本多勇喜（３４）がノエビアスタジアム神戸で前日会見に出席。引き分け以上なら自力、負けても他チームの結果次第で決勝トーナメント進出が確定するが、指揮官はあくまで勝利にこだわる姿勢を見せた。神戸はこれ