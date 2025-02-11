元横綱白鵬の宮城野親方が１０日、１１日に行われる少年相撲の国際親善大会「白鵬杯」（両国国技館）に出場する海外チームの合同稽古に白まわし姿で参加。引退から３年半、力士らしい体つきで胸を出した。現役時代から続く大会も１５年目を迎え「あっという間ですね。続けられて良かった。また日本に来たい、白鵬杯に出たい、と思ってもらえれば」と汗を拭った。同大会は過去最多となる１５の国と地域、１１００人以上がエント