巨人のドラフト１位・石塚裕惺内野手（１８）＝花咲徳栄＝が今年のチーム初実戦となる１１日の紅白戦（サンマリン宮崎）で紅組の「２番・遊撃」で“デビュー”することが１０日、決まった。白組先発は西舘勇陽投手（２２）で、ドラ１対決となる。２軍スタートとなった春季キャンプは第２クールまで順調に消化。黄金ルーキーが、鍛錬の成果を阿部監督ら１軍首脳陣に見せる時が来た。※※※高卒ルーキーの石塚が、この時期に