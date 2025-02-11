東証プライム市場に上場している個別株式について、2025年2月10日（月）の騰落率ランキングをお伝えします。〈東証プライム市場〉個別銘柄の値上がりトップ31位：ジャパンインベストメントアドバイザー〈7172〉……前日比+300円（＋24.59%）／終値1,520円【売買材料】2月7日（金）取引時間終了後、24年12月期の連結決算と配当方針の変更および25年12月期の業績・配当予想を発表。今期は大幅増益で前期に続いて最高益を更新する計画