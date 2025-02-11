浪速の“TT兄弟”が誕生！？阪神・佐藤輝明内野手（25）と、今年から本紙評論家に加わったT―岡田氏（37）の初対談が実現した。同じ「左打ちのスラッガー」でオリックス時代の2010年に本塁打王を獲得した元キングに今季の活躍を約束。今季の打順は新境地の3番で5年目に挑む猛虎の大砲が「全試合フルイニング出場」と「打率3割、30本塁打、100打点」の2大目標を掲げた。（取材・構成八木勇磨）T―岡田氏（以下、T）春季キ