ヨーホーレイクは昨秋の毎日王冠（7着）以来で今年の始動戦となる。安田助手は「順調に来られているし、脚元も問題なく負荷をかけられている」と報告。昨年末にシャフリヤールも引退し、同世代牡馬のクラシックホースは3頭ともターフを去ったが、「7歳になるけど気分も体もフレッシュ。年老いている感じはない。まだやれるというところを見せてくれれば」と重賞3勝目を見据えた。