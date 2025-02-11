バンス副大統領＝2024年8月（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】バンス米副大統領が司法を批判し、波紋を呼んでいる。財務省が管理する個人情報に、政府の新組織「政府効率化省」がアクセスすることを差し止めた連邦地裁判事に対し「裁判官が行政の適法な権力を縛ることは許されない」とX（旧ツイッター）に投稿。三権分立の否定とも受け取れる内容に「専制だ」と反発の声が上がっている。AP通信によると、政府効率化省を率い