「熱鳴」が「熱具志」となったキャンプ企画。第２回は阪神のドラフト５位・佐野大陽内野手（２２）＝日本海Ｌ富山＝を取り上げる。中部大学から独立リーグで１年間プレーし、阪神に入団。中部大学出身者としては初のＮＰＢ野手となった。初めてのキャンプだが、打ってはシート打撃で長打を放ち、守っては紅白戦で遊撃に入って好プレーを見せた。内野手として頭角を現しつつある佐野のプロ初キャンプに迫る。ＮＰＢ選手としての