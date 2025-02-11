相模原市の２０２５年度当初予算案を説明する本村市長＝相模原市役所相模原市は１０日、２０２５年度当初予算案を発表した。一般会計は前年度比９・８％増の３７５０億円で４年連続で過去最大。２５年度は行財政構造改革プランを前倒し終了して迎える初年度に当たり、まちづくりや子育て関連施策に力点を置く。予算案は１７日に開会する市議会３月定例会議に提出する。本村賢太郎市長は１０日の定例会見で「過去６年間はアクセ