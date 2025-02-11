新日本プロレス１１日大阪大会で後藤洋央紀（４５）とのＶ５戦に臨むザック・セイバーJr.（３７）が、最多防衛記録更新後の青写真を明かした。大阪決戦前日の１０日、ザックは調印式で後藤と対峙。９回目の挑戦で悲願の団体最高峰王座初戴冠を目指す挑戦者に敬意を払いつつも「これからも俺がこの会社の顔として、君臨し続ける」と高らかに宣言した。５度目の防衛に成功すればオカダ・カズチカ、ジョン・モクスリー（ともに