世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）の?元対戦候補?ジョンリル・カシメロ（フィリピン）が、母国メディアからも冷たい視線を向けられている。元世界３階級制覇王者のカシメロは、かねて井上との対戦を熱望。日本のモンスターに対して挑発的な言動を繰り返してきた。しかし、昨年１０月に日本で行われたサウル・サンチェス（米国）との試合の前日計量で、体重超過の失態。日本国内で１年間の出場停止処分を