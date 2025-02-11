元日向坂４６で女優の影山優佳が１１日までに自身のＳＮＳを更新。出演ドラマのオフショットをアップした。ＴＢＳ系日曜劇場「御上先生」で生徒の一人、倉吉由芽役で出演中の影山。インスタグラムで９日に放送された第４話についてつづると、「写真は、温と大切な人のために、自分のために、考えて行動に起こす姿から勇気をいただきました。樹里ちゃん素敵やった〜倉吉カメラも添えて」と共演する東雲温役の上坂樹里との２シ