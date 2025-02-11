昨年4月の第2回阪神開催終了後から続いていた競馬場のリフレッシュ工事が終了し、「シン・阪神競馬場」がいよいよ3月1日にリニューアルオープンする。10日、内覧会が行われた。目指したのはより競馬を楽しめる環境。スタンド内は各スペースの配置が見直され、グループで楽しめる「ルーム」「ソファ」「テーブル」「ラウンジ」の指定席やプライバシー性を重視した「シングルブース」「プライベートシート」が新設。グルメ系の特