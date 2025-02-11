3月下旬に新設される自衛隊の統合作戦司令部をめぐり、政府はトップの「統合作戦司令官」に統合幕僚副長の南雲憲一郎・空将（59）を起用する方針を固めた。新司令官には、陸海空3自衛隊を一元的に指揮する大きな権限が付与される。3月にも閣議で正式に決まる方向だ。南雲憲一郎・統合幕僚副長=防衛省提供複数の政府関係者が明らかにした。南雲氏は1989年に防衛大を卒業し、航空自衛隊に入隊した。航空幕僚監部防衛部長や西部航