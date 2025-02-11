日米首脳共同会見でトランプ大統領の写真を掲げる石破首相。「会談成功」との評価が広がっているが、それは重大な視点が欠けている（写真：AP／アフロ）ドナルド・トランプ大統領との会談を終え、2月8日夜に帰国した石破茂首相。翌9日にテレビ番組に出演した際にはトランプ大統領との相性を聞かれ、「また会って話したいと思った」と機嫌よく答えた。上機嫌の理由は、会談の成功だ。トランプ大統領はオーバルオフィス（大統領執務