モデルで女優の八木莉可子（23）が10日、都内でファミリーマートの新商品「濃厚チーズinファミチキ」の発表会に出席した。11日から放送されるCM「絶対うまいじゃん。」編に出演。チキンとチェダーチーズの鉄板の組み合わせに「アドリブもあって、いろいろなパターンで脳内に広がるおいしいイメージを具現化するよう頑張りました」と撮影を振り返った。お薦めのトッピングにはのりのつくだ煮を挙げ「和風の感じもして、これ