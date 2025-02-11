女優の広瀬すず（26）が10日、都内でサントリー「ザ・プレミアム・モルツ」の新CM発表会に出席した。新CMは漫画「ちびまる子ちゃん」の20年後の世界を描く内容で、広瀬がまる子、伊藤沙莉（30）が親友のたまちゃん、オダギリジョー（48）が花輪くんをそれぞれ演じ13日から全国放送される。漫画の舞台である静岡県出身の広瀬は「県民として将来のまるちゃんを演じることができてうれしい」と喜んだ。同作のアニメを放送してい