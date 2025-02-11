韓国の男性6人組「BOYNEXTDOOR」が10日、都内で、世界的な人気を誇る米アニメ「トムとジェリー」の85周年記念イベントに出席した。同アニメは1940年2月10日に1作目の短編アニメ「上には上がある」が公開された。LEEHAN（20）は「小さい頃から見ていたトムとジェリーのお誕生日を一緒に過ごせるなんて夢みたい」と目を輝かせた。BTSらを輩出したHYBE傘下から2023年に韓国でデビュー。昨年7月に日本デビューを果たした。現在、日