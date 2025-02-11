BS―TBSの新番組「昭和100年！激動のあの時はスゴかった」（後6・00）が16日にスタートする。今年は“昭和100年”にあたる。俳優の八嶋智人（54）が司会を務め、各回ゲストとともに貴重な映像資料で激動の昭和を振り返る内容。八嶋は「今われわれが暮らす日本にダイレクトに繋がる“昭和”という時代を楽しく見る事で、どんどん変わっていくモノ、変わらないモノ、変えてはいけないモノなど、発見するのも人生を豊かにすると思い